ราคาทองเปิดปรับลด [-350] รูปพรรณขายออก 62,800 บาท

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



สมาคมค้าทองคำประกาศราคาทองประจำวันที่ 9 ตุลาคม 2568 ครั้งที่ 1 เมื่อเวลา 09.07 น. ราคาทองปรับลดลง 350 บาท ทองแท่ง รับซื้อบาทละ 61,900 บาท ขายออกบาทละ 62,000 บาท ส่วนทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 60,655.16 บาท ขายออกบาทละ 62,800 บาท