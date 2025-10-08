กกต.แจงการใช้จ่ายเงินสนับสนุน ศส.ปชต.เป็นไปตามอำนาจหน้าที่

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ออกเอกสารชี้แจงกรณีที่มีข่าวกล่าวหาว่าการออกประกาศสำนักงาน กกต. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการใช้จ่ายเงินสนับสนุนหรือเงินอุดหนุนของศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย พ.ศ. 2567 ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2567 มีลักษณะไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือขัดต่อ พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 โดยสำนักงาน กกต. ขอชี้แจงว่า พ.ร.บ. ว่าด้วย กกต. พ.ศ. 2560 มาตรา 22 บัญญัติให้ กกต. มีหน้าที่และอำนาจในการออกข้อกำหนด ระเบียบ หรือประกาศที่กำหนดไว้ รวมทั้งมีหน้าที่และอำนาจในการส่งเสริมและสนับสนุนให้หน่วยงานของรัฐ สถาบันการศึกษา และองค์กรเอกชนในการสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนหรือให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการเลือกตั้ง
และ กกต. ได้ออกระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย พ.ศ. 2560 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2568 เพื่อเป็นศูนย์กลางขับเคลื่อนการส่งเสริมประชาธิปไตยในตำบล หรือที่รู้จักในชื่อ ศส.ปชต. มีหน้าที่ช่วยเหลือและสนับสนุนการปฏิบัติงานของ กกต. สำนักงาน กกต. ทั้งส่วนกลางและส่วนจังหวัด รวมถึงภาคีเครือข่ายในการสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน การบูรณาการและพัฒนาศักยภาพเครือข่ายพลเมือง เพื่อทำหน้าที่ให้ความรู้และเผยแพร่ รณรงค์การเลือกตั้งทั้งระดับชาติและระดับท้องถิ่นเพิ่มจำนวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง ลดจำนวนบัตรเสีย เพื่อให้การเลือกตั้งเป็นไปด้วยความสุจริต เที่ยงธรรม และชอบด้วยกฎหมาย โดย ศส.ปชต. ทั่วประเทศ มีจำนวนทั้งสิ้น 7,517 แห่ง และคณะกรรมการ ศส.ปชต. ในแต่ละตำบล เป็นผู้มีจิตอาสามาจากตัวแทนประชาชนทุกหมู่บ้าน ชุมชน ผู้แทนจากผู้นำสตรี อสม. ชมรมผู้สูงอายุ และบุคลากรทางการศึกษาจากสำนักงาน กศน. เป็นเลขาของ ศส.ปชต. ทั้งนี้ ศส.ปชต. ไม่ได้รับค่าตอบแทนแต่อย่างใด
และการเสนอโครงการของ ศส.ปชต. เป็นไปตามระเบียบ กกต. ว่าด้วยศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย พ.ศ. 2560 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2568 ข้อ 36 ให้สำนักงาน กกต. เสนอของบประมาณประจำปี เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรมของ ศส.ปชต. ที่ผ่านการประเมินมาตรฐาน สามารถยื่นเสนอโครงการฯให้สำนักงาน กกต. พิจารณาสนับสนุนงบประมาณแก่ ศส.ปชต. ได้ตามความจำเป็นและเหมาะสม โดย ศส.ปชต. ที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน สามารถเสนอโครงการ พร้อมรายละเอียดของกิจกรรม ฃและงบประมาณการค่าใช้จ่ายต่อผู้อำนวยการสำนักงาน กกต. ประจำจังหวัด เพื่อพิจารณาตรวจสอบวัตถุประสงค์การดำเนินโครงการ ความคุ้มค่า และประโยชน์ที่จะได้รับ เมื่อเห็นชอบให้เสนอสำนักงาน กกต. พิจารณาอนุมัติ เมื่อได้รับการอนุมัติโครงการแล้ว ให้สำนักงาน กกต. ประจำจังหวัด จัดทำบันทึกข้อตกลงตามแบบท้ายระเบียบ แล้วโอนเงินงบประมาณเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของ ศส.ปชต. ที่ได้รับการอนุมัติโครงการและดำเนินการตามประกาศสำนักงาน กกต.เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการใช้จ่ายเงินสนับสนุน หรือเงินอุดหนุนของ ศส.ปชต. พ.ศ. 2567
ในปีงบประมาณ 2568 สำนักงาน กกต. ได้รับการจัดสรรงบประมาณ เพื่อจัดทำโครงการศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย กิจกรรมหลักที่ 4 ศส.ปชต. ขับเคลื่อนกิจกรรมส่งเสริมวิถีประชาธิปไตย จำนวน 3,000,000 บาท โดยจัดสรรให้ ศส.ปชต. ที่ผ่านการประเมินมาตรฐาน จำนวน 150 แห่ง ๆ ละ 20,000 บาท ทั้งหมด 63 จังหวัด ทั้งนี้ ศส.ปชต. ได้รับงบประมาณค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการฝึกอบรมเป็นค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม รวมทั้งค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น สำนักงาน กกต. ไม่ได้เอื้อประโยชน์แก่จังหวัดใดเป็นการเฉพาะ หรือพรรคการเมืองหนึ่งพรรคการเมืองใด ตามที่เป็นข่าว