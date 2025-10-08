เปิดผลสอบ ม.มหิดล อ้าง "หมอสรณ" ไม่มีสถานะเป็น พนง.มหาวิทยาลัย หลังนั่ง ปธ.กสทช.

ตามที่สำนักงานปลัดกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม มอบให้ มหาวิทยาลัยมหิดล ตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีที่ คณะกรรมาธิการเทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสาร และการโทรคมนาคม วุฒิสภา (ชุดที่ผ่านมา) ซึ่งมี พล.อ.อนันตพร กาญจนรัตน์ เป็นประธาน กล่าวหา นพ.สรณ บุญใบชัยพฤกษ์ ประธาน กสทช. ว่า “ขาดคุณสมบัติ” ยังมีสถานะเป็น “พนักงานมหาวิทยาลัย” ตรวจรักษาคนไข้ มิได้ลาออก ขัดต่อมาตรา 8 ของ พ.ร.บ.องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ พ.ศ. 2553 นั้น
ล่าสุด สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล รายงานผลการตรวจสอบโดยคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี ปรากฏข้อเท็จจริงว่า ช่วงเวลาตั้งแต่วันที่ 20 ธันวาคม 2564 ถึงวันที่ 7 มกราคม 2565 ศาสตราจารย์คลินิกนพ.สรณ ทำหน้าที่ตรวจและรักษาคนไข้ ผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในของโรงพยาบาลรามาธิบดี ในฐานะเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย และนับตั้งแต่วันที่ 8 มกราคม 2565 จนถึงวันที่ 12 เมษายน 2565 ศาสตราจารย์คลินิก นพ.สรณ มีสถานะเป็น "แพทย์ตอบแทนรายชั่วโมง" ซึ่งเป็นการประกอบอาชีพอิสระ (วิชาชีพเวชกรรม) "มิได้มีสถานะเป็น พนักงานมหาวิทยาลัยแต่อย่างใด"
ผลการตรวจสอบยังระบุต่อมาว่า ตั้งแต่วันที่ 13 เมษายน 2565 ถึงวันที่ 13 มกราคม 2566 ไม่พบสถานะของ ศาสตราจารย์คลินิก นพ.สรณ เป็นบุคลากรของคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี และนับตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2566 จนถึงปัจจุบัน ศาสตราจารย์คลินิกนพ.สรณ บุญใบชัยพฤกษ์ ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่ง "อาจารย์แพทย์จิตอาสา" ทำหน้าที่ตรวจและรักษาผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในของคณะแพทยศาสตร์รพ.รามาธิบดี โดยไม่ได้รับค่าตอบแทน
ทั้งนี้ รายงานข่าวแจ้งว่า ศาสตราจารย์คลินิก นพ.สรณ ได้รับโปรดเกล้าฯเป็นประธาน กสทช. วันที่ 13 เมษายน 2565 ซึ่งรายงานการตรวจสอบของมหาวิทยาลัยมหิดล ระบุว่า ในช่วงเวลาดังกล่าว ศาสตราจารย์คลินิก นพ.สรณ มิได้มีสภาพเป็น "พนักงานมหาวิทยาลัย" แล้ว ดังนั้น ข้อกล่าวหาของทางคณะกรรมาธิการไอซีทีชุดที่ผ่านมา ที่อ้างว่า ศาสตราจารย์คลินิก นพ.สรณ ขาดคุณสมบัติตาม พ.ร.บ.องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ พ.ศ. 2553 จึงเป็นข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง
รายงานของสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ยังระบุด้วยว่า ในช่วงเวลาตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2565 ซึ่งศาสตราจารย์คลินิก นพ.สรณ ได้รับตำแหน่งประธาน กสทช. จนถึงปัจจุบัน ก็ไม่พบข้อมูลการได้รับค่าตอบแทนจากคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี อันเนื่องจาก ศาสตราจารย์คลินิก นพ.สรณ ปฏิบัติหน้าที่ตรวจและรักษาผู้ป่วย ในตำแหน่งอาจารย์แพทย์จิตอาสา
ล่าสุด มหาวิทยาลัยมหิดล ส่งผลการตรวจสอบ พร้อมข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดลว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2551 และประกาศคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี เรื่องหลักเกณฑ์และแนวทางการให้อาจารย์แพทย์จิตอาสา แพทย์อาสา และทันตแพทย์อาสา ปฏิบัติงานด้านการบริการดูแลสุขภาพ พ.ศ.2565 ที่บังคับใช้ในปัจจุบันมาให้กับกระทรวง อว.เรียบร้อยแล้ว
รายงานข่าวจากสำนักงาน กสทช. เปิดเผยเพิ่มเติมว่า ในกรณีที่มีข้อมูลของ กสทช. ท่านหนึ่ง ซึ่งรับจ้างเป็นที่ปรึกษาโครงการวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม โดยได้รับค่าตอบแทนรายเดือนนั้น ขณะนี้ได้รับรายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้ว ปรากฏว่ามีการรับจ้างเป็นที่ปรึกษาโครงการจริง ซึ่งกรณีเช่นนี้ถือว่าขัดต่อมาตรา 8 (2) ของ พ.ร.บ.องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ พ.ศ.2553 ที่ห้ามกรรมการเป็นพนักงาน ลูกจ้าง หรือ ที่ปรึกษาของหน่วยงานรัฐ ถือว่าเข้าข่ายกสทช.ดังกล่าว อาจขัดต่อคุณสมบ้ติ ซึ่งทางป.ป.ช.จะมีการตัดสินคดีในเร็วๆ นี้