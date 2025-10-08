รมว.พลังงาน ประกาศตรึงดีเซลไม่เกิน 32 บาท พร้อมหาทางลดค่าไฟ

นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ประกาศตรึงราคาดีเซล ไม่เกิน 32 บาท/ลิตร ตลอด 4 เดือนของรัฐบาลชุดนี้ แต่หากราคาตลาดโลกลดลง ดีเซลก็จะลดลงตามไปด้วย ส่วนค่าไฟฟ้างวดใหม่ มกราคม - เมษายน 2569 จากนโยบายรัฐบาลที่ต้องการให้ลดลงอีกจากงวดปัจจุบันค่าไฟเฉลี่ย 3.94 บาทต่อหน่วยนั้น จะพยายามดูต้นทุนรวมทั้งหมดเพื่อให้ลดลง แต่อย่างน้อยจากภาพรวมทั้งต้นทุนเชื้อเพลิงในส่วนของราคาก๊าซแอลเอ็นจีและอ่าวไทยก็อยู่ในเกณฑ์ที่ไม่ได้มีแนวโน้มปรับขึ้นสูง
นอกจากนี้ ในส่วนของนโยบายของนายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน นั้น อะไรที่ดีต่อประชาชนก็จะสานต่อ เช่น การติดตั้งโซลาร์รูฟท็อป ให้ลดหย่อนภาษีบุคคลธรรมดาสูงสุด 200,000 บาท และภาคธุรกิจลดหย่อนได้ 1.5 เท่า มีผลบังคับใช้ในปีภาษี 2568-2570 และต้องเป็นระบบ On-grid ที่มีกำลังการผลิตติดตั้งไม่เกิน 10 กิโลวัตต์ นั้น ในขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาขั้นตอนรายละเอียดของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจากการหารือกับกรมสรรพากร ระบุจะประกาศได้ก่อนสิ้นปีนี้ เพราะทราบว่าประชาชนต่างรอคอยเรื่องนี้
อย่างไรก็ตาม ในส่วนนโยบายอื่นๆ หากพบว่าไม่เป็นผลดีต่อประเทศ ก็จะยกเลิกไป เช่น การยกเลิกจัดตั้งระบบสำรองน้ำมันแห่งชาติเพื่อให้เป็นระบบสำรองน้ำมันเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Petroleum Reserve:SPR) เพราะรัฐบาลต้องลงทุนสูง ในขณะที่การสร้างเสถียรภาพทำได้หลายวิธี เช่น ไทยเป็นศูนย์กลางการค้าขายพลังงานของภูมิภาคนี้ นำเข้า-ส่งออกก็เป็นการสร้างความมั่นคงได้อีกรูปแบบหนึ่งอยู่แล้ว เพราะฉะนั้น เอสพีอาร์ไม่จำเป็น เพราะการมีน้ำมันในคลัง หากเกิดปัญหาใดๆ การนำเข้า-ออกจากคลัง SPR โดยตรงก็คล่องตัวน้อยกว่า อย่างไรก็ตาม กระทรวงพลังงานได้เพิ่มความเข้มข้นในการสร้างความมมั่นคงโดยติดอุปกรณ์ เช่น SCADA ที่คลังน้ำมัน ทำให้รัฐบาลมีข้อมูลครบถ้วน ทันสมัย หากเกิดวิกฤตจะบริหารจัดการได้ง่ายกว่าด้วยข้อมูลข่าวสาร ไม่จำเป็นต้องลงทุนมหาศาลที่จะเป็นต้นทุนของประเทศ