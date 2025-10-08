รมว.ศธ.เปิดโครงการ Fix it จิตอาสา มอบถุงยังชีพ-สุขาลอยน้ำผู้ประสบภัยน้ำท่วม จ.อยุธยา

นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยนายองอาจ วงษ์ประยูร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นำคณะผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่วัดโบสถ์ บ้านกระทุ่ม เทศบาลตำบลหัวเวียง อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เปิดกิจกรรม "Fix it จิตอาสา" มอบถุงยังชีพ สุขาลอยน้ำ เรือไฟเบอร์ อาหาร น้ำดื่ม และสิ่งของจำเป็น พร้อมรับฟังปัญหาและความเดือดร้อนของผู้บริหาร ครู นักเรียน และผู้ปกครองในพื้นที่
นางนฤมล เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติมอบหมายให้รัฐมนตรีลงพื้นที่ดูแลอย่างต่อเนื่อง และพิจารณาจัดเตรียมงบเยียวยาประชาชนที่บ้านถูกน้ำท่วม 9,000 บาทต่อครัวเรือน พร้อมมอบหมายหน่วยงานท้องถิ่นสำรวจครัวเรือนที่ถูกน้ำท่วมเพื่อจัดงบประมาณเยียวยา ส่วนการแก้ปัญหาระยะยาว ขณะนี้รัฐบาลกำลังจัดงบประมาณและหาสถานที่เพื่อสร้างแหล่งกักน้ำซึ่งอาจต้องใช้เวลาดำเนินการ
ขณะที่นายองอาจ กล่าวว่า สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ได้นำความรู้ด้านการซ่อมแซมเครื่องใช้ไฟฟ้า การสร้างสุขาลอยน้ำ ซึ่งจำเป็นต่อความต้องการของประชาชนมากที่สุด รวมทั้งสร้างอุปกรณ์ช่วยเหลือชุมชนในภาวะน้ำหลาก