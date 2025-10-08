xs
xsm
sm
md
lg

ปิดตลาดฯ หุ้นไทยปิดที่ระดับ 1,304.92 จุด มูลค่าซื้อขาย 37,346.56 ล.

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ตลาดหลักทรัพย์ฯ ปิดการซื้อขายวันนี้ ดัชนีหุ้นไทยยืนเหนือระดับ 1,300 จุด ปรับลดลง 0.32 จุด หรือ -0.02% โดยปิดที่ระดับ 1,304.92 จุด ด้วยมูลค่าการซื้อขาย 37,346.56 ล้านบาท