นายกฯ ยันช่วยเหลือเต็มที่กรณี "เชฟคนไทย" เสียชีวิตที่กัมพูชา

นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวถึงกรณีเชฟคนไทย ชาวจังหวัดนครศรีธรรมราช เสียชีวิตที่ประเทศกัมพูชา โดยมีการระบุว่าโรงพยาบาลในพื้นที่ปฏิเสธการรักษา ว่า ได้รับทราบจากข่าวแล้ว เห็นว่าเมื่อมีความขัดแย้งระหว่างกัน ก็ไม่มีสิ่งใดที่เป็นประโยชน์ ซึ่งสิ่งที่ไทยต้องยืนยันอย่างชัดเจน คือมีกรอบการเจรจา เพื่อยุติปัญหา ทั้ง JBC GBC และ RBC รวมทั้งมีแผนการที่ต้องดำเนินการอย่างชัดเจน หากทุกคนทำตาม ปัญหาก็จะจบและง่าย แต่ถ้ายังไม่ทำตามและคิดว่าเราจะอยู่ไม่ได้ ก็ลองดู
ส่วนจะมีการช่วยเหลือในกรณีดังกล่าวอย่างไรนั้น นายอนุทิน กล่าวว่า ต้องให้การช่วยเหลือตามที่กฎหมายมีไว้รองรับ และจะช่วยเหลืออย่างเต็มที่ตามที่เราจะทำได้