รฟม.ตรวจชั้นดิน ถ.สามเสน เสถียรแต่ไม่วางใจ-ใช้หุ่นยนต์ช่วยรื้อถอน สน.สามเสน เพื่อความปลอดภัย

ความคืบหน้าการถมดินถนนสามเสนทรุดตัว เขตดุสิต วันนี้ ผู้รับเหมา และการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ยังคงดำเนินงานต่อเนื่อง โดยได้ปรับพื้นดินบริเวณหลุมทรุดให้เรียบ และขุดเจาะเพื่อตรวจสอบสภาพชั้นดินอย่างละเอียด เพื่อวางแผนแก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย
การตรวจชั้นดินดำเนินการขุดลึกลงไปประมาณ 23 เมตร จำนวน 8 หลุม โดยขุดขนานไปตามแนวอุโมงค์ฝั่งละ 4 หลุม เพื่อดูสภาพชั้นดินในแนวเดียวกับอุโมงค์ ทั้งนี้ มีการเน้นย้ำให้รวบรวมข้อมูลอย่างรอบด้าน เพื่อป้องกันการรื้อแก้ซ้ำซ้อนในภายหลัง
ขณะนี้สภาพดินในบริเวณหลุมยุบยังคงมีความเสถียร แต่ยังไม่สามารถไว้วางใจได้ทั้งหมด เนื่องจากพบฐานรากของสถานีตำรวจสามเสนหลุดลงมาหนึ่งส่วน แม้จะไม่มีการเคลื่อนตัวเพิ่มเติม แต่ยังคงต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด พร้อมจำกัดจำนวนเจ้าหน้าที่ที่ลงไปปฏิบัติงานในหลุมให้น้อยที่สุดเพื่อความปลอดภัย
ในส่วนของมาตรการรักษาความปลอดภัย มีการติดตั้งปล่องบันไดสำหรับให้เจ้าหน้าที่ขึ้นลงตรวจเช็กจำนวนผู้ปฏิบัติงานในหลุมอย่างเข้มงวด เพื่อให้สามารถนับจำนวนคนได้ครบถ้วนหากเกิดเหตุฉุกเฉิน
สำหรับการรื้อถอนอาคาร สน.สามเสน ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการตัดหลังคาเหล็ก ซึ่งใกล้แล้วเสร็จ หลังจากนี้จะทยอยทุบโครงสร้างส่วนอื่นๆ ต่อไป โดยใช้หุ่นยนต์ปฏิบัติงานเช่นเดิม เพื่อความปลอดภัยสูงสุด
ขณะที่การจราจรรอบพื้นที่ยังสามารถเคลื่อนตัวได้ เนื่องจากประชาชนบ้างส่วนหลีกเลี่ยงเส้นทาง แต่จะมีการจราจรติดขัดในชั่วโมงเร่งด่วน เนื่องจากมีปริมาณรถจำนวนมากใช้ถนนในเวลาเดียวกัน โดยเฉพาะช่วงเช้า ส่งผลให้การจราจรหนาแน่นและช้าลงบ้าง