แพทยสภาเอาจริง! พักใช้ใบอนุญาต "หมอปักตะกร้าสินค้า"

นายแพทย์เมธี วงศ์ศิริสุวรรณ ผู้ช่วยเลขาธิการแพทยสภา เปิดเผยถึงกรณีแพทย์ที่กระทำความผิดในเรื่องของการโฆษณาในสื่อออนไลน์ ว่า แพทยสภาไม่ได้ห้ามแพทย์โฆษณาโดยตรง แต่การโฆษณาต้องขออนุญาตและทำตามกฎหมาย เช่น พ.ร.บ.วิชาชีพเวชกรรม ข้อบังคับแพทยสภา กฎหมาย สบส. และ อย. หากละเมิดจะมีบทลงโทษทั้งด้านจริยธรรม เช่น การพักใช้ใบอนุญาต ขั้นต่ำ 3 เดือน และกฎหมายอื่นที่อาจปรับหรือฟ้องคดีอาญา
ทั้งนี้ กรณีที่พบส่วนใหญ่เป็นแพทย์ให้คำแนะนำหรือเปรียบเทียบสินค้าโดยไม่ได้ขออนุญาต แม้ไม่ได้ปักตะกร้าสินค้าโดยตรง แต่ถือเป็นการชี้นำที่ผิดกฎหมาย แพทย์สามารถให้ความรู้เรื่องยาและอาหารเสริมได้ เช่น วิธีใช้หรือข้อควรระวัง แต่ไม่สามารถระบุชื่อสินค้าหรือเปรียบเทียบว่าดีกว่าตัวอื่น
ปัจจุบันมีประชาชนแจ้งเหตุร้องเรียนเข้ามามากขึ้น ปี 2566 มี 355 คำร้อง ปี 2567 มี 476 คำร้อง แพทยสภาจะตรวจสอบและพิจารณาในคณะกรรมการ พร้อมขอให้แพทย์ทุกคนคำนึงถึงจริยธรรม เพื่อลดความเสี่ยงถูกร้องเรียน