อสส.คนใหม่แถลงนโยบาย มุ่งบริหารงานภายใต้แนวคิด Justice for People

วันที่ 8 ตุลาคม 2568 เวลา 10.00 น. นายอิทธิพร แก้วทิพย์ อัยการสูงสุด แถลงนโยบายการบริหารงานภายหลังจากได้รับโปรดเกล้าฯ ให้ดำรงตำแหน่งอัยการสูงสุด ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2568 ที่ผ่านมา โดยมีรองอัยการสูงสุด ผู้ตรวจการอัยการ อธิบดีอัยการที่ปฏิบัติราชการในส่วนกลาง อธิบดีอัยการภาค 1 – 9 และผู้บริหารสำนักงานอัยการสูงสุด เข้าร่วมรับฟัง ณ ห้องประชุม 120 ปี ชั้น 1 สำนักงานอัยการสูงสุด อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร พร้อมถ่ายทอดสัญญาณไปยังข้าราชการฝ่ายอัยการและบุคลากรของสำนักงานอัยการสูงสุดทั่วประเทศ
นายอิทธิพร แก้วทิพย์ อัยการสูงสุด กล่าวว่า แม้จะมีระยะเวลาในการดำรงตำแหน่งเพียง 1 ปี แต่ก็มุ่งมั่นที่จะบริหารงานเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนภายใต้แนวคิด "ยุติธรรมโปร่งใส ใส่ใจประชาชน เพิ่มประสิทธิผลของงาน บริหารจัดการอย่างยั่งยืน" หรือ Justice for People โดยมีรายละเอียดดังนี้
นโยบายที่ 1 ยุติธรรมโปร่งใส มุ่งเน้นการพัฒนาประสิทธิภาพการดำเนินคดีให้โปร่งใส รวดเร็ว และเป็นธรรม ลดปริมาณสำนวนค้าง ปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำงานของพนักงานอัยการ พัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล ในการบริหารคดี ส่งเสริมความร่วมมือเชิงรุกระหว่างสำนักงานอัยการสูงสุดกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนทั้งในและต่างประเทศ สนับสนุนการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างจริงจัง เป็นรูปธรรมต่อเนื่อง
นโยบายที่ 2 ใส่ใจประชาชน พัฒนางานคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนให้ครอบคลุมทั้งในและต่างประเทศ เพื่ออำนวยความยุติธรรมให้กับประชาชน เสริมสร้างความเข้าใจและความเชื่อมั่นของประชาชนต่อองค์กรอัยการผ่านการสื่อสารและการมีส่วนร่วม ปรับปรุงกระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทให้ประชาชนเข้าถึงความยุติธรรมได้ง่ายขึ้น เพิ่มประสิทธิภาพการติดตามและบังคับคดีเพื่อรักษาผลประโยชน์สูงสุดของรัฐ รวมทั้งสนับสนุนการคุ้มครองเด็ก สตรี ผู้เสียหาย และผู้ต้องหาในกระบวนการยุติธรรม
นโยบายที่ 3 เพิ่มประสิทธิภาพผลของงาน พัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพบุคลากรทุกระดับ (Upskill/ Reskill) พัฒนาและปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการทำงานที่รวดเร็ว โปร่งใส และตรวจสอบได้ ลดขั้นตอนการทำงาน เสริมสร้างแนวคิดและทัศนคติของบุคลากรให้มุ่งเน้นความรับผิดชอบและประสิทธิภาพการทำงานเพื่อสนองตอบต่อประชาชน สร้างมาตรฐานจริยธรรมและธรรมาภิบาลของบุคลากรอย่างเคร่งครัดและ
นโยบายที่ 4 บริหารจัดการอย่างยั่งยืน ด้วยการสร้างมาตรฐานการปฏิบัติงานให้เป็นรูปธรรมภายใต้แผนการดำเนินงานความเปลี่ยนแปลง สร้างความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านให้แก่พนักงานอัยการ เพิ่มช่องทางให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็นหรือแนวคิดในการพัฒนาสำนักงานอัยการสูงสุด ส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาดและแนวคิดสำนักงานสีเขียว และขับเคลื่อนการบริหารงบประมาณให้มีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง
อัยการสูงสุด คนที่ 20 ยังได้กล่าวย้ำอีกว่า นโยบายทั้งหมดที่กล่าวมาจะสัมฤทธิ์ผลได้ต้องอาศัยความร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจของบุคลากรทุกคนในองค์กร ซึ่งในการบริหารงานสำนักงานอัยการสูงสุดจะเน้นหลักการกระจายอำนาจและการมีส่วนร่วมของบุคลากร และมุ่งเน้นการสร้างคุณภาพชีวิตการทำงานที่ดีให้แก่บุคลากรในสำนักงานอัยการสูงสุด จึงขอให้ข้าราชการฝ่ายอัยการและบุคลากรทุกท่านปฏิบัติหน้าที่ภายใต้แนวคิด "Justice for People : ยุติธรรมโปร่งใส ใส่ใจประชาชน เพิ่มประสิทธิผลของงาน บริหารจัดการอย่างยั่งยืน" เพื่อประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชน