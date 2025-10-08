สทนช.ยืนยันสถานการณ์น้ำปีนี้ไม่รุนแรงเท่าปี 54 แต่ต้องเฝ้าระวังพื้นที่นอกคันกั้นน้ำ

นายดนุชา พิชยนันท์ เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) กล่าวถึงสถานการณ์น้ำในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ว่า ต้องดูแลประชาชนที่อยู่นอกแนวคันกั้นน้ำที่จะได้รับผลกระทบจากการระบายน้ำจากเขื่อนเจ้าพระยาและน้ำทะเลหนุนสูง ซึ่งรวมถึงพื้นที่จังหวัดใกล้เคียงด้วย เช่น พระนครศรีอยุธยา โดยในวันศุกร์ที่ 10 ตุลาคมนี้ นายภราดร ปริศนานันทกุล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี จะลงพื้นที่ตรวจติดตามสถานการณ์น้ำเขื่อนเจ้าพระยา จังหวัดชัยนาท ซึ่งตนเองจะร่วมเดินทางไปด้วย อย่างไรก็ตาม กรมชลประทานจะปรับลดการระบายน้ำลงระดับหนึ่ง ซึ่งเชื่อว่าสถานการณ์จะค่อยๆ ดีขึ้น
ส่วนกรณีที่คาดการณ์ว่าจะมีพายุอีก 5 ลูกเข้ามา จะทำให้ปริมาณน้ำเทียบเท่าปี 2554 หรือไม่ นายดนุชา กล่าวว่า ปริมาณน้ำฝนไม่เท่ากัน ซึ่งปริมาณของปีนี้ต่างกับปี 2554 ค่อนข้างมาก โดยในปี 2554 มีปริมาณมากกว่าปกติถึงร้อยละ 20 แต่ปีนี้มากกว่าค่าปกติร้อยละ 9 และปริมาณน้ำที่ผ่านเขื่อนเจ้าพระยาในปี 2554 ประมาณ 4,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที แต่ในปีนี้อยู่ที่ 2,400 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ดังนั้นชาวกรุงเทพมหานคร สามารถไว้วางใจสถานการณ์ได้ แต่กลุ่มประชาชนที่อยู่นอกคันกั้นน้ำต้องเตรียมตัว ระมัดระวัง เพราะได้รับผลกระทบเป็นประจำอยู่แล้ว
ส่วนสถานการณ์น้ำทะเลหนุนจะส่งผลกระทบมากน้อยแค่ไหน นายดนุชา กล่าวว่าน้ำทะเลหนุนจะทำให้การระบายน้ำช้าลง ซึ่งการแก้ปัญหาต้องแก้ทั้งระบบ จุดที่สามารถควบคุมน้ำได้คือเขื่อนสิริกิติ์และเขื่อนภูมิพล แต่ที่แม่น้ำยมยังไม่สามารถควบคุมได้ ยังไม่สามารถสร้างเขื่อนใหญ่ได้ ซึ่งจะต้องดูวิธีการ พร้อมยอมรับว่าเรื่องนี้เกิดขึ้นทุกปี และมีแนวโน้มจะถี่ขึ้น เพราะภาวะโลกร้อน ซึ่งการก่อสร้างโครงการขนาดใหญ่จึงจำเป็นต้องทำเป็นระบบ