กต.ประสาน ตร.กัมพูชาทำหนังสือออกศพ "เมธาชาญ" คาดส่งกลับไทยได้ภายในพรุ่งนี้

นายนิกรเดช พลางกูร อธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศ กล่าวถึงกรณีที่มีข่าว นายเมธาชาญ ยอแสง เสียชีวิตในเมืองปอยเปต ประเทศกัมพูชา ว่า สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองเสียมราฐ ได้รับการติดต่อจาก น.ส. สุภาวดี ยอแสง พี่สาวของนายเมธาชาญ เมื่อช่วงเย็นวานนี้ (7 ต.ค.) ขอให้ช่วยเหลือนายเมธาชาญ ที่เมืองปอยเปต สถานกงสุลใหญ่จึงได้ประสานงานกับสำนักงานประสานงานชายแดนไทย-กัมพูชา ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ 1 เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริง โดยสำนักงานประสานงานชายแดนฯ แจ้งว่า นายเมธาชาญเสียชีวิตแล้ว
ส่วนกรณีข่าวโรงพยาบาลของกัมพูชาปฏิเสธการรักษานั้น กระทรวงการต่างประเทศได้สั่งการให้สถานกงสุลใหญ่เร่งตรวจสอบกับโรงพยาบาลท้องถิ่นต่อไป
ทั้งนี้ สถานกงสุลใหญ่ฯ อยู่ระหว่างประสานงานกับตำรวจกัมพูชา เพื่อทำหนังสือออกศพ และจะได้ออกมรณบัตรของผู้เสียชีวิตต่อไป และคาดว่า จะสามารถส่งศพกลับได้ภายในวันพุธที่ 8 ตุลาคม 2568 ทางช่องทางจุดผ่านแดนถาวรปอยเปต-บ้านคลองลึก จ. สระแก้ว ส่วนสาเหตุการเสียชีวิตอยู่ระหว่างการรอรับผลการพิสูจน์ศพจากตำรวจกัมพูชา โดยสถานกงสุลใหญ่ได้ประสานงานกับญาติให้เดินทางมารอรับศพที่จุดผ่านแดนแล้ว
