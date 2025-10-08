xs
หุ้นไทยเปิดภาคบ่าย +1.41 จุด มูลค่าซื้อขายรวม 18,014.7 ล.

เผยแพร่:   ปรับปรุง:

การซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือตลาดหุ้นไทย วันนี้ (8 ต.ค.) ดัชนี Set Index เปิดภาคบ่ายที่ระดับ 1,306.65 จุด ปรับขึ้น 1.41 จุด หรือเปลี่ยนแปลงร้อยละ 0.11 โดยมีมูลค่าการซื้อขายรวม 18,014.7 ล้านบาท