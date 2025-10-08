กองกำลังสุรสีห์พบลอบนำเข้าบุหรี่หนีภาษีผ่านชายแดนเมืองกาญจน์ มูลค่ากว่า 4.5 ล.

พล.ต.ณัฏฐพงศ์ อัศวินวงศ์ ผู้บัญชาการกองพลหารราบที่ 9 ในฐานะผู้บัญชาการกองกำลังสุรสีห์ ร่วมบูรณาการกับ นายอธิสรรค์ อินทร์ตรา ผู้ว่าราชการ จ.กาญจนบุรี เปิดเผยว่า ได้รับแจ้งจากแหล่งข่าวในพื้นที่ ว่าจะมีการลักลอบนำบุหรี่หนีภาษี จากบริเวณชายแดน จ.กาญจนบุรี เข้ามายังพื้นที่ตอนใน จึงสั่งการให้ พันเอก พรรณศักย์ เพรียวพานิช ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 29 ในฐานะ ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจลาดหญ้า กองกำลังสุรสีห์ พร้อมด้วย พันเอก ปิยะเณศร์ ภัทรศาศวัตวงษ์ รองผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจลาดหญ้า กองกำลังสุรสีห์ ร่วมกับ กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 134 สภ.สังขละบุรี และฝ่ายปกครอง อำเภอสังขละบุรี ทำการลาดตระเวนเฝ้าตรวจเพื่อสกัดกั้นสิ่งผิดกฎหมายไม่ให้เข้าไปยังพื้นที่ตอนใน
ต่อมาเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่กำลังลาดตระเวนเฝ้าตรวจ บริเวณ สวนยางบ้านไร่อ้อย หมู่ 9 ต.หนองลู อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี สังเกตพบวัตถุต้องสงสัยว่าเป็นสิ่งของผิดกฎหมายวางอยู่ในสวนยางดังกล่าว จึงเข้าทำการตรวจสอบอย่างละเอียด พบบุหรี่หนีภาษีรวมทั้งสิ้น 5,000 ซอง (500 คอตตอน) บรรจุอยู่ในกล่องลังกระดาษห่อหุ้มด้วยถุงขยะสีดำ เจ้าหน้าที่คาดว่า คนร้ายนำมาวางไว้ เพื่อรอให้บุคคลผู้ถูกว่าจ้างลักลอบนำบุหรี่หนีภาษีดังกล่าว เข้าไปยังพื้นที่ตอนใน แต่เจ้าหน้าที่ลาดตระเวนพบเสียก่อน โดยมูลค่าเปรียบเทียบราคาค่าปรับของสรรพสามิต เป็นเงินกว่า 4,500,000 บาท
จากนั้น เจ้าหน้าที่จึงนำของกลางทั้งหมดส่ง สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กาญจนบุรี สาขา อ.สังขละบุรี เพื่อดำเนินการตามกฎหมาย และขยายผลต่อไป
ต่อมาเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่กำลังลาดตระเวนเฝ้าตรวจ บริเวณ สวนยางบ้านไร่อ้อย หมู่ 9 ต.หนองลู อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี สังเกตพบวัตถุต้องสงสัยว่าเป็นสิ่งของผิดกฎหมายวางอยู่ในสวนยางดังกล่าว จึงเข้าทำการตรวจสอบอย่างละเอียด พบบุหรี่หนีภาษีรวมทั้งสิ้น 5,000 ซอง (500 คอตตอน) บรรจุอยู่ในกล่องลังกระดาษห่อหุ้มด้วยถุงขยะสีดำ เจ้าหน้าที่คาดว่า คนร้ายนำมาวางไว้ เพื่อรอให้บุคคลผู้ถูกว่าจ้างลักลอบนำบุหรี่หนีภาษีดังกล่าว เข้าไปยังพื้นที่ตอนใน แต่เจ้าหน้าที่ลาดตระเวนพบเสียก่อน โดยมูลค่าเปรียบเทียบราคาค่าปรับของสรรพสามิต เป็นเงินกว่า 4,500,000 บาท
จากนั้น เจ้าหน้าที่จึงนำของกลางทั้งหมดส่ง สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กาญจนบุรี สาขา อ.สังขละบุรี เพื่อดำเนินการตามกฎหมาย และขยายผลต่อไป