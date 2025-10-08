xs
ราคาทองครั้งที่ 14 ขึ้นอีก 50 บ. ทองรูปพรรณขายออก 62,900 บ.

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

สมาคมค้าทองคำ ประกาศราคาทอง ประจำวันที่ 08 ตุลาคม 2568 เวลา 12:34 น. (ครั้งที่ 14) ปรับขึ้น 50 บาท โดยทองคำแท่ง 96.5% ขายออก 62,100.00 บาท รับซื้อ 62,000.00 บาท ส่วนทองรูปพรรณ 96.5% ขายออก 62,900.00 บาท รับซื้อ (ฐานภาษี) 60,761.28 บาท