ค่าเงินบาทเปิดตลาดเช้านี้ เคลื่อนไหวกรอบแคบ แตะ 32.47-32.49 บ./ดอลลาร์

น.ส.กาญจนา โชคไพศาลศิลป์ ผู้บริหารงานวิจัย ศูนย์วิจัยกสิกรไทย เปิดเผยว่า เช้าวันนี้ (8 ต.ค.) เงินบาทปรับตัวอยู่ที่ระดับประมาณ 32.47-32.49 บาทต่อดอลลาร์ เทียบกับระดับปิดตลาดวานนี้ที่ 32.51 บาทต่อดอลลาร์ โดยเงินบาทเคลื่อนไหวในกรอบแคบ เนื่องจากตลาดรอติดตามผลการประชุมและสัญญาณดอกเบี้ยนโยบายของไทยจาก กนง. ในช่วงบ่ายวันนี้อย่างใกล้ชิด ขณะที่ เงินดอลลาร์ยังมีแรงหนุนต่อเนื่อง จากปัจจัยเฉพาะที่กดดันให้เงินเยนและยูโรอ่อนค่าลง
สำหรับกรอบการเคลื่อนไหวของเงินบาทในวันนี้ ประเมินเบื้องต้นไว้ที่ 32.35-32.60 บาทต่อดอลลาร์ ขณะที่ปัจจัยสำคัญที่ต้องติดตาม ได้แก่ ผลการประชุม กนง. ฟันด์โฟลว์ของต่างชาติ สถานการณ์ราคาทองคำในตลาดโลก บันทึกการประชุมเฟดเมื่อวันที่ 16-17 กันยายน และสถานการณ์ Government Shutdown ของสหรัฐ
