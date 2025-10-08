xs
ขึ้นไม่หยุด! ราคาทองครั้งที่ 10 เพิ่มอีก 50 บ. ทองรูปพรรณขายออก 62,700 บ.

สมาคมค้าทองคำ ประกาศราคาทอง ประจำวันที่ 08 ตุลาคม 2568 เวลา 11:55 น. (ครั้งที่ 10) ราคาปรับขึ้น 50 บาท โดยทองคำแท่ง 96.5% ขายออก 61,900.00 บาท รับซื้อ 61,800.00 บาท ส่วนทองรูปพรรณ 96.5% ขายออก 62,700.00 บาท รับซื้อ (ฐานภาษี) 60,564.20 บาท