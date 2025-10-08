ผู้นำเกาหลีเหนือต้อนรับ ปธ.ลาว ร่วมพิธีฉลองครบ 80 ปี สถาปนาพรรครัฐบาลเกาหลีเหนือ

สำนักข่าวต่างประเทศรายงานจากกรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้ วันนี้ (8 ต.ค.) ว่า นายคิม จอง-อึน ผู้นำสูงสุดของเกาหลีเหนือ ต้อนรับนายทองลุน สีสุลิด ประธานประเทศลาว ที่กรุงเปียงยาง เมื่อวานนี้ (7 ต.ค.) ตามรายงานของสำนักข่าวกลางเกาหลี (เคซีเอ็นเอ)
ทั้งนี้ เกาหลีเหนือเตรียมจัดพิธีสวนสนามครั้งสำคัญ เนื่องในโอกาสครบรอบ 80 ปี การสถาปนาพรรคคนงาน ซึ่งเป็นพรรครัฐบาลตลอดกาลของเกาหลีเหนือ ในวันที่ 10 ตุลาคมนี้ โดยมีเจ้าหน้าที่ระดับสูงจากหลายประเทศเข้าร่วม โดยนอกจากผู้นำลาวแล้ว ยังมีนายหลี่ เฉียง นายกรัฐมนตรีจีน และ พล.ต.อ.โต เลิม เลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนาม
