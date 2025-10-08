รองผู้ว่าฯ สุรินทร์ร่วมสัมมนาบริหารงบฯ แก้ปัญหา-ปราบปรามอาชญากรรมออนไลน์

นายวีระชัย ประเสริฐโส รองผู้ว่าราชการ จ.สุรินทร์ ร่วมสัมมนาเรื่อง การบริหารงบประมาณ เพื่อแก้ไขปัญหาและปราบปรามอาชญากรรมออนไลน์ในพื้นที่ จ.สุรินทร์ โดยมีนายล้ำเลิศ พัวพัฒนโชติ รองประธานคณะกรรมาธิการ เป็นประธาน
การสัมมนาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณของรัฐ เพื่อแก้ไขปัญหาและปราบปรามอาชญากรรมออนไลน์ การป้องกันและเฝ้าระวังภัยจากอาชญากรรมออนไลน์ รวมถึงการป้องกันและรับมือกับภัยคุกคามออนไลน์ในรูปแบบต่างๆ ตลอดจนรับฟังความคิดเห็น แลกเปลี่ยนข้อสังเกตและข้อเสนอแนะต่อการแก้ไขปัญหาดังกล่าวต่อคณะกรรมาธิการ เพื่อนำไปสู่การแก้ไขปัญหาที่เป็นรูปธรรมและยั่งยืน
