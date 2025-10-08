วัดใหญ่ชัยมงคลจัดพิธีตักบาตรเทโว พุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญจำนวนมาก

วันนี้ (8 ต.ค.) พระครูสิริชัยมงคล รองเจ้าคณะอำเภอพระนครศรีอยุธยา เจ้าอาวาสวัดใหญ่ชัยมงคลวรวิหาร นำพระภิกษุสงฆ์และสามเณรกว่า 30 รูป เดินลงจากพระมหาเจดีย์ชัยมงคล ซึ่งสมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงสร้างขึ้น เพื่อเฉลิมพระเกียรติแห่งชัยชนะต่อข้าศึก โดยพุทธศาสนิกชนจำนวนมากต่างพร้อมใจกันนำข้าวสาร อาหารแห้ง ข้าวต้มมัด และข้าวต้มลูกโยน มาร่วมพิธีตักบาตรเทโวของวัดใหญ่ชัยมงคล ด้วยความศรัทธา
การจัดพิธีตักบาตรเทโวของวัดใหญ่ชัยมงคล ถือเป็นประเพณีที่ยึดถือปฏิบัติต่อเนื่อง หลังวันออกพรรษา 1 วัน สืบเนื่องจากพุทธประวัติที่พระพุทธเจ้าเสด็จกลับจากสวรรค์ชั้นดาวดึงส์หลังเทศนาโปรดพุทธมารดา พุทธศาสนิกชนจึงร่วมกันตักบาตรเพื่อต้อนรับการเสด็จกลับมายังโลกมนุษย์
