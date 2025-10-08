กรมชลฯ เผยเขื่อนพระราม6 เริ่มปรับลดการระบายให้เหลือ 250 ลบ.ม./วินาที ภายใน 12 ต.ค.นี้

กรมชลประทาน เปิดเผยสถานการณ์น้ำเขื่อนพระราม 6 วันนี้ (7 ต.ค.) ว่า เขื่อนพระราม 6 อ.ท่าเรือ จ. พระนครศรีอยุธยา ระบายน้ำในอัตรา 416 ลบ.ม./วินาที โดยจะเริ่มทยอยปรับลดการระบายในอัตราวันละ 50 ลบ.ม./วินาที เหลือ 250 ลบ.ม./วินาที ภายในวันที่ 12 ตุลาคมนี้ โดยพื้นที่เสี่ยงได้รับผลกระทบคือ ชุมชนวัดสะตือ ต.ท่าหลวง อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา บริหารจัดการน้ำเหนือเขื่อนพระราม 6 ด้วยการระบายน้ำเข้าคลองระพีพัฒน์ เพื่อควบคุมระดับน้ำเหนือเขื่อนให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมและช่วยลดผลกระทบด้านท้ายน้ำให้ได้มากที่สุด
ทั้งนี้ ขอให้ประชาชนเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำ และติดตามข่าวสารจากทางหน่วยงานราชการอย่างใกล้ชิด หากระดับน้ำทางตอนบนเพิ่มมากขึ้น และมีความจำเป็นต้องระบายน้ำเพิ่มขึ้น จะแจ้งให้ทราบเป็นระยะต่อไป
ทั้งนี้ ขอให้ประชาชนเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำ และติดตามข่าวสารจากทางหน่วยงานราชการอย่างใกล้ชิด หากระดับน้ำทางตอนบนเพิ่มมากขึ้น และมีความจำเป็นต้องระบายน้ำเพิ่มขึ้น จะแจ้งให้ทราบเป็นระยะต่อไป