ราคาทองครั้งที่ 6 ปรับขึ้น 50 บ. ทองรูปพรรณขายออก 62,500 บ.

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

สมาคมค้าทองคำ ประกาศราคาทอง ประจำวันที่ 08 ตุลาคม 2568 เวลา 10:02 น. (ครั้งที่ 6) ราคาปรับขึ้น 50 บาท โดยทองคำแท่ง 96.5% ขายออก 61,700.00 บาท รับซื้อ 61,600.00 บาท ส่วนทองรูปพรรณ 96.5% ขายออก 62,500.00 บาท รับซื้อ (ฐานภาษี) 60,367.12 บาท