หุ้นไทยเปิดภาคเช้าวันนี้ +4.70 จุด มูลค่าซื้อขายรวม 7,140.51 ล.

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

การซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือตลาดหุ้นไทย วันนี้ (8 ต.ค.) ดัชนี SET Index เปิดภาคเช้าที่ระดับ 1309.94 จุด ปรับขึ้น 4.70 จุด หรือเปลี่ยนแปลงร้อยละ 0.36 โดยมีมูลค่าการซื้อขายรวม 7,140.51 ล้านบาท