อธิบดีกรมอุทยานฯ สั่งขยายแนวลาดตระเวน หลัง"สรณ์สืบ"เสือโคร่งแห่งป่าห้วยขาแข้งถูกแร้วดักสัตว์

กรณีนักวิจัยเสือโคร่ง สถานีวิจัยสัตว์ป่าเขานางรำ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช พบซาก สรณ์สืบ เสือโคร่งวัย 3 ปี นอนตายจากการถูกแร้วดักสัตว์หนีบบริเวณขานั้น
นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เปิดเผยว่า สรณ์สืบ เป็นเสือโคร่งอายุ 3 ปี 3 เดือน ถูกใส่ปลอกคอดาวเทียมครั้งแรก เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2566 เพื่อติดตามพฤติกรรม แต่ปลอกคอทำงานได้เพียงประมาณหนึ่งเดือน เนื่องจากระบบดาวเทียม Iridium มีปัญหา ทีมวิจัยจึงเปลี่ยนมาใช้การติดตามด้วยสัญญาณวิทยุ VHF และติดตั้งกล้องดักถ่ายในพื้นที่ห้วยขาแข้งตอนกลางแทน
อย่างไรก็ตาม ในช่วง ก.ค.- ส.ค.2568 ทีมงานไม่ได้รับสัญญาณจากปลอกคอ และไม่พบ สรณ์สืบ ผ่านกล้องดักถ่าย จนกระทั่งเดือน ก.ย. 2568 ทางอุทยานแห่งชาติแม่วงก์ แจ้งว่ามีภาพเสือโคร่งใส่ปลอกคอผ่านกล้องดักถ่าย ซึ่งยืนยันเป็นสรณ์สืบ โดยภาพสุดท้ายที่ถ่ายได้ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งคือวันที่ 8 กรกฎาคม 2568 ใกล้กับซากวัวแดงที่สรณ์สืบล่าได้ ซึ่งสัญญาณสุดท้ายจากปลอกคอดาวเทียมแจ้งเตือนเมื่อวันที่ 23 ก.ย. 2568 ซึ่งทีมงานได้เข้าตรวจสอบในวันที่ 1 ต.ค. 2568 ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่วงก์-แม่เปิน อ.แม่เปิน จ.นครสวรรค์ ซึ่งอยู่นอกพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง และอุทยานแห่งชาติแม่วงก์ แต่พบเพียงปลอกคอ และชิ้นส่วนกระดูกของสรณ์สืบ พร้อมกับหลักฐานสำคัญที่สันนิษฐานถึงสาเหตุการตาย นั่นคือรอยหลุมขนาดใหญ่ที่เชื่อว่าเป็นหลุมดักแร้วกลางท้องห้วย ซึ่งอยู่ไม่ห่างจากจุดที่พบปลอกคอ
ทั้งนี้ ได้สั่งการให้หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง ขยายแนวลาดตระเวนเชิงคุณภาพด้วยระบบ Smart Patrol ออกไปยังพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติและพื้นที่รอยต่อ (Buffer Zone) โดยเน้นการป้องปรามการลักลอบวางกับดักและล่าสัตว์ป่า รวมถึงสั่งให้มีการเคาะประตูบ้านเพื่อขอความร่วมมือจากชาวบ้านให้ช่วยกันเฝ้าระวังและห้ามวางกับดักสัตว์ป่า
