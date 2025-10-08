xs
xsm
sm
md
lg

ชาวขอนแก่นร่วมทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะ วันออกพรรษา

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

วันนี้ (8 ต.ค.) พุทธศาสนิกชนชาวขอนแก่น ร่วมทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะ เนื่องในวันออกพรรษา ที่วัดพระบาทภูพานคำ อ.เขื่อนอุบลรัตน์ เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต สืบสานคุณค่าทางศาสนาและวัฒนธรรม โดยบรรยากาศเป็นไปด้วยความคึกคัก