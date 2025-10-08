xs
ราคาทองเปิดตลาดวันนี้ พุ่งขึ้น 500 บ. ทองรูปพรรณขายออก 62,250 บ.

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

สมาคมค้าทองคำ ประกาศราคาทอง ประจำวันที่ 08 ตุลาคม 2568 เวลา 09:04 น. (ครั้งที่ 1) ราคาปรับขึ้น 500 บาท โดยทองคำแท่ง 96.5% ขายออก 61,450.00 บาท รับซื้อ 61,350.00 บาท ส่วนทองรูปพรรณ 96.5% ขายออก 62,250.00 บาท รับซื้อ (ฐานภาษี) 60,124.56 บาท