ราคาทองครั้งที่ 18 ปรับลง 50 บ. ทองรูปพรรณขายออก 61,750 บ.

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

สมาคมค้าทองคำ ประกาศราคาทอง ประจำวันที่ 07 ตุลาคม 2568 เวลา 17:02 น. (ครั้งที่ 18) ปรับลดลง 50 บาท โดยทองคำแท่ง 96.5% ขายออก 60,950.00 บาท รับซื้อ 60,850.00 บาท ส่วนทองรูปพรรณ 96.5% ขายออก 61,750.00 บาท รับซื้อ (ฐานภาษี) 59,639.44 บาท