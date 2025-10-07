อินโดฯ ยุติค้นหาเหยื่อตึกถล่มในชวาตะวันออกแล้ว ช่วยได้ 104 เสียชีวิต 67 คน

สำนักข่าวอันตาราของอินโดนีเซีย รายงานว่า สำนักงานค้นหาและกู้ภัยแห่งชาติได้ยุติการค้นหาเหยื่อตึกถล่มที่โรงเรียนสอนศาสนาอิสลาม อัล ซินี ในเมืองซิโดอาร์โจ จังหวัดชวาตะวันออก อย่างเป็นทางการแล้วในวันนี้ (7 ต.ค.) หลังจากเสร็จสิ้นภารกิจสุดท้ายในการค้นหา
ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการค้นหา แถลงว่า จากทำงานตลอด 9 วัน ที่ผ่านมา นับตั้งแต่เกิดเหตุเมื่อวันที่ 29 กันยายน พบผู้ประสบเหตุรวมทั้งสิ้น 171 คน ในจำนวนนี้เป็นผู้รอดชีวิตที่ได้รับการช่วยเหลือ 104 คน และมีผู้เสียชีวิตรวมทั้ง 67 คน
นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่กู้ภัยยังพบชิ้นส่วนของร่างกายมนุษย์อีก 8 ชิ้น อยู่ใต้กองซากอาคารที่พังถล่มเมื่อคืนนี้ และได้ส่งมอบให้ตำรวจเพื่อทำการตรวจสอบต่อไป การค้นหาได้ดำเนินการอย่างละเอียดในทุกจุด ซึ่งคาดว่าจะไม่มีเหยื่อรายใดหลงเหลืออยู่ใต้ซากอาคารอีก และหลังจากนี้ไปหน่วยงานบรรเทาทุกข์จะเข้ามารับหน้าที่ต่อ
