xs
xsm
sm
md
lg

หุ้นไทยปิดภาคบ่ายวันนี้ พุ่งขึ้น 19.60 จุด มูลค่าซื้อขายรวม 34,987.28 ล.

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

การซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือตลาดหุ้นไทย วันนี้ (7 ต.ค.) ดัชนี Set Index ปิดภาคบ่ายที่ระดับ 1,305.24 จุด ปรับขึ้น 19.60 จุด หรือเปลี่ยนแปลงร้อยละ 1.52 โดยมีมูลค่าการซื้อขายรวม 34,987.28 ล้านบาท