รมว.คลังคาด "คนละครึ่ง พลัส" ช่วยกระตุ้น จีดีพี ไตรมาส 4 โตถึง 1%

นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง แถลงร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เห็นชอบโครงการคนละครึ่ง พลัส สร้างรายได้ ลดรายจ่ายให้กับประชาชนในการใช้ชีวิตประจำวัน เพื่อให้มีกำลังในการจับจ่ายใช้สอยมากขึ้น หลังคาดการณ์ว่า จีดีพี ในไตรมาสที่ 4 จะขยายตัวเพียงร้อยละ 0.3 เมื่อออกมาตรการคนละครึ่งพลัส จะทำให้กระตุ้นเศรษฐกิจได้อีกร้อยละ 0.3 รวมเป็นร้อยละ 0.6 และยังมีอีกหลายมาตรการทยอยออกทุกสัปดาห์ เพื่อดันจีดีพี ไตรมาสที่ 4 ให้ได้ร้อยละ 1
ทั้งนี้ มองว่า เมื่อกลุ่มรายย่อยได้เงินไปจะจับจ่ายใช้สอยอย่างรวดเร็ว และกระจายไปทั่วประเทศ จึงเป็นอีกเรือธงของรัฐบาลในการกระตุ้นเศรษฐกิจ
