ผู้ว่าฯ กทม.เผยพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำเหนือ น้ำหนุน น้ำฝน ยังไม่กระทบแนวป้องกัน

วันนี้ (7 ต.ค.) นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นำสื่อฯ ลงเรือสำรวจการเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำเหนือ น้ำหนุน และน้ำฝนของกรุงเทพมหานคร
บริเวณริมแม่น้ำเจ้าพระยา จากท่าเรือส่วนการท่องเที่ยว สำนักงานวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว ใต้สะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า เขตพระนคร ตรวจชุมชนนอกแนวบริเวณชุมชนท่าวัง แนวเรียงกระสอบทรายท่าราชวรดิษฐ์ งานปรับปรุงแนวรั่วซึมบริเวณโรงเรียนราชินี เขตพระนคร งานเสริมผนังกั้นน้ำบริเวณกรมอู่ทหารเรือ เขตบางกอกใหญ่ การก่อสร้างเขื่อนแนวฟันหลอบริเวณข้างวัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร แนวเรียงกระสอบทรายแนวฟันหลอบริเวณ อู่เรือกัปตัน เขตบางกอกน้อย
นายชัชชาติ กล่าวว่า แม้สถานการณ์ในตอนนี้แม่น้ำเจ้าพระยาเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว กรุงเทพมหานครได้ติดตามสถานการณ์และประสานข้อมูลร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กรมชลประทาน ศูนย์อำนวยการน้ำแห่งชาติ สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ อย่างต่อเนื่อง เพื่อเตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์น้ำ ที่อาจส่งผลให้เกิดน้ำท่วมในบางพื้นที่ของกรุงเทพมหานครได้
ทั้งนี้ สำนักการระบายน้ำ กรุงเทพมหานคร แจ้งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณกองบัญชาการกองทัพเรือ (กรุงเทพมหานคร) และพื้นที่ใกล้เคียงในช่วงวันที่ 9-12 ตุลาคม 2568 เป็นช่วงที่ระดับน้ำทะเลหนุนสูง ฐานน้ำทะเล ระดับ +1.18 ถึง +1.20 เมตร จากระดับน้ำทะเลปานกลาง ม.(รทก.) จะส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาเพิ่มสูงขึ้น โดยเฉพาะพื้นที่กรุงเทพมหานครบริเวณพื้นที่ลุ่มต่ำตามแนวริมแม่น้ำเจ้าพระยา และแนวเขื่อนชั่วคราว หรือแนวฟันหลอ ที่ยังไม่มีแนวป้องกันน้ำท่วมถาวร โดยระดับน้ำดังกล่าว ยังไม่ส่งผลกระทบต่อแนวป้องกันน้ำท่วมของกรุงเทพมหานคร
