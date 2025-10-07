xs
ราคาทองครั้งที่ 14 ปรับขึ้น 50 บ. ทองรูปพรรณขายออก 61,750 บ.

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

สมาคมค้าทองคำ ประกาศราคาทองประจำวันที่ 07 ตุลาคม 2568 เวลา 16.08 น. (ครั้งที่ 14) ราคาปรับขึ้น 50 บาท โดยทองคำแท่ง 96.5% ขายออก 60,950 บาท รับซื้อ 60,850 บาท ส่วยทองรูปพรรณ 96.5%ขายออก 61,750 บาท รับซื้อ (ฐานภาษี) 59,639.44 บาท