ศาลฯ ให้ประกัน 5 แกนนนำ นปช. คดีขับไล่ รบ.อภิสิทธิ์ สั่งห้ามออกนอก ปท.

จากกรณีศาลอาญา พิพากษาจำคุก นายวีระกานต์ มุสิกพงศ์ จำเลยที่ 1 นายจตุพร พรหมพันธุ์ จำเลยที่ 2 นายณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ จำเลยที่ 3 นพ.เหวง โตจิราการ จำเลยที่ 4 และนายอดิศร เพียงเกษ จำเลยที่ 11 คนละ 4 ปี 4 เดือน ฐานร่วมกันมั่วสุมตั้งแต่ 10 คนขึ้นไป สร้างความกระด้างกระเดื่องก่อความวุ่นวายในบ้านเมือง ฝ่าฝืน พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ พ.ศ.2548 จากกรณีร่วมกันชุมนุมขับไล่รัฐบาล นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ปี 2552 นั้น
วันนี้ (7 ต.ค.68) เวลา 15.50 น. ศาลอาญา ให้ประกันตัว 5 แกนนำ นปช.แล้ว ด้วยวงเงินประกันคนละ 200,000 บาท ส่วนที่เหลือคนละ 50,000 บาท โดยมีกำหนดเงื่อนไขห้ามออกนอกประเทศ
วันนี้ (7 ต.ค.68) เวลา 15.50 น. ศาลอาญา ให้ประกันตัว 5 แกนนำ นปช.แล้ว ด้วยวงเงินประกันคนละ 200,000 บาท ส่วนที่เหลือคนละ 50,000 บาท โดยมีกำหนดเงื่อนไขห้ามออกนอกประเทศ