ราคาทองครั้งที่ 13 ปรับขึ้น 50 บ. ทองรูปพรรณขายออก 61,700 บ.

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

สมาคมค้าทองคำ ประกาศราคาทองประจำวันที่ 07 ตุลาคม 2568 เวลา 15:23 น. (ครั้งที่ 13) ราคาปรับขึ้น 50 บาท โดยทองคำแท่ง 96.5% ขายออก 60,900 บาท รับซื้อ 60,800 บาท ส่วยทองรูปพรรณ 96.5%ขายออก 61,700 บาท รับซื้อ (ฐานภาษี) 59,578.80 บาท