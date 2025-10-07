ครม.แต่งตั้ง ขรก.ระดับสูง ก.คลัง โยก "กุลยา ตันติเตมิท" นั่งอธิบดีกรมสรรพากรอีกรอบ

วันนี้ (7 ต.ค.) ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติแต่งตั้งข้าราชการระดับสูง ของกระทรวงการคลัง ดังนี้
1 ย้าย นางสาวกุลยา ตันติเตมิท อธิบดีกรมศุลกากร เป็นอธิบดีกรมสรรพากร ซึ่งเพิ่งเริ่มรับตำแหน่งอธิบดีกรมศุลกากร เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2568 และเคยนั่งอธิบดีกรมสรรพากรมาแล้ว ถือเป็นการโยกย้ายกลับมาสรรพากรอีกครั้ง
2 ย้าย นายปิ่นสาย สุรัสวดี จากอธิบดีกรมสรรพากร เป็นรองปลัดกระทรวงการคลัง
3 แต่งตั้ง นายอัครุตม์ สนธยานนท์ รองปลัดกระทรวงการคลัง เป็นอธิบดีกรมธนารักษ์
4 แต่งตั้งนายพันธ์ทอง ลอยกุลนันท์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง เป็นอธิบดีกรมศุลกากร
แต่งตั้งนางจินดารัตน์ วิริยะทวีกุล จากผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง เป็นผู้อำนวยการ สบน.
ย้ายนายคณาวุฒิ สิติธีรพันธุ์ จากที่ปรึกษาด้านพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ กรมธนารักษ์ เป็นผู้ตรวจราชการกระทรวง
แต่งตั้งนายพนิต ธีรภาพวงศ์ จากที่ปรึกษากฎหมาย สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง เป็นผู้ตรวจราชการกระทรวง
1 ย้าย นางสาวกุลยา ตันติเตมิท อธิบดีกรมศุลกากร เป็นอธิบดีกรมสรรพากร ซึ่งเพิ่งเริ่มรับตำแหน่งอธิบดีกรมศุลกากร เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2568 และเคยนั่งอธิบดีกรมสรรพากรมาแล้ว ถือเป็นการโยกย้ายกลับมาสรรพากรอีกครั้ง
2 ย้าย นายปิ่นสาย สุรัสวดี จากอธิบดีกรมสรรพากร เป็นรองปลัดกระทรวงการคลัง
3 แต่งตั้ง นายอัครุตม์ สนธยานนท์ รองปลัดกระทรวงการคลัง เป็นอธิบดีกรมธนารักษ์
4 แต่งตั้งนายพันธ์ทอง ลอยกุลนันท์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง เป็นอธิบดีกรมศุลกากร
แต่งตั้งนางจินดารัตน์ วิริยะทวีกุล จากผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง เป็นผู้อำนวยการ สบน.
ย้ายนายคณาวุฒิ สิติธีรพันธุ์ จากที่ปรึกษาด้านพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ กรมธนารักษ์ เป็นผู้ตรวจราชการกระทรวง
แต่งตั้งนายพนิต ธีรภาพวงศ์ จากที่ปรึกษากฎหมาย สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง เป็นผู้ตรวจราชการกระทรวง