15.06 น. รถเก๋งชนกับปิคอัพบนทางพิเศษบางพลี-สุขสวัสดิ์ ส่งผลจราจรชะลอตัว

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

JS100Radio รายงานวันนี้ (7 ต.ค.) ว่า เวลา 15.06 น. เกิดอุบัติเหตุรถยนต์ชนกับรถปิคอัพ บนทางพิเศษบางพลี-สุขสวัสดิ์ จากเหนืออนุสาวรีย์คุณกะลา ตรงก่อนถึงด่านบางครุ ประมาณ 200 เมตร ทำให้กีดขวางไหล่ทางซ้าย ส่งผลให้การจราจรชะลอตัว