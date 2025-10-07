จำคุก! 4 ปี 4 เดือน 5 แกนนำ นปช.ก่อความวุ่นวายในบ้านเมืองชุมนุมขับไล่รัฐบาลอภิสิทธิ์

วันนี้ (7 ต.ค.68) ศาลอาญา รัชดาภิเษก นัดฟังคำพิพากษาคดีหมายเลขดำ อ.968/2561 ที่พนักงานอัยการฝ่ายคดีอาญา 10 เป็นโจทก์ฟ้อง นายวีระกานต์ มุสิกพงศ์ อดีตประธานแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ (นปช.) พร้อมแกนนำ นปช. และแนวร่วมอื่นๆ เป็นจำเลย 1-13 ในความผิด ฐานร่วมกันมั่วสุมตั้งแต่ 10 คนขึ้นไป สร้างความกระด้างกระเดื่องก่อความวุ่นวายในบ้านเมือง ฝ่าฝืน พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ พ.ศ.2548 จากกรณีเมื่อระหว่างวันที่ 31 ม.ค. - 9 เม.ย.2552 จำเลยกับพวก ได้ร่วมกันชุมนุมขับไล่รัฐบาล นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ โดยปิดทางเข้า-ออกทำเนียบรัฐบาล เพื่อขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของคณะรัฐมนตรีรัฐบาล นายอภิสิทธิ์ รวมถึงมีผู้ชุมนุมบางส่วนบุกไปยังบ้านพัก พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ อดีตประธานองคมนตรี เพื่อกดดันให้ พล.อ.เปรม พร้อมด้วย พล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์ และนายชาญชัย ลิขิตจิตถะ ลาออกจากองคมนตรี รวมทั้งการปิดล้อมสถานที่ราชการสำคัญ ๆ หลายแห่งใน กทม. ซึ่งจำเลยทั้งหมดให้การปฏิเสธ และได้รับการประกันตัวคนละ 200,000 บาท
ทั้งนี้ วันที่ 20 สิงหาคม ที่ผ่านมา ศาลอาญานัดฟังคำพิพากษาครั้งแรก แต่มีจำเลย 2 คน ไม่ได้เดินทางมาฟังคำพิพากษา คือ นายพงศ์พิเชษฐ์ หรือ พิเชษฐ์ สุขจินดาทอง จำเลยที่ 10 ซึ่งทนายความแจ้งว่าขาดการติดต่อเป็นเวลานาน และ นายอดิศร เพียงเกษ จำเลยที่ 11 ซึ่งแจ้งว่าติดประชุมสภาฯ เบื้องต้นศาลได้แจ้งเลื่อนอ่านคำพิพากษาเป็นวันที่ 7 ตุลาคม 2568 เวลา 09.00 น. พร้อมออกหมายจับ นายพงศ์พิเชษฐ์ และปรับนายประกัน เป็นเงิน 200,000 บาท
ศาลอ่านคำพิพากษา พิเคราะห์แล้ว ให้พิพากษาจำคุก นายวีระกานต์ มุสิกพงศ์ จำเลยที่ 1 นายจตุพร พรหมพันธุ์ จำเลยที่ 2 นายณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ จำเลยที่ 3 นพ.เหวง โตจิราการ จำเลยที่ 4 และนายอดิศร เพียงเกษ จำเลยที่ 11 คนละ 4 ปี 4 เดือน ไม่รอลงอาญา และอยู่ระหว่างการประกันตัว
