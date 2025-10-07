"สมศักดิ์" เผย พท.เปิดตัวว่าที่ผู้สมัคร สส. รอบแรก "จังหวัดสุโขทัย" มาครบ

วันนี้ (7 ต.ค.) นายสมศักดิ์ เทพสุทิน แกนนำพรรคเพื่อไทย กล่าวถึงการเปิดตัวว่าที่ผู้สมัคร สส.พรรคเพื่อไทย รอบแรก สส.สุโขทัย มาครบหรือไม่ ว่า ตนดูภาคเหนือตอนล่าง จ.สุโขทัย มาครบ เป็นคนเก่า ซึ่ง จ.สุโขทัย พรรคเพื่อไทย ได้ สส. ครบทั้ง 4 เขต การเลือกตั้งครั้งที่แล้ว โดยทาง จ.พิษณุโลก ก็เปิดตัวครบ
ส่วน จ.อุตรดิตถ์ จ.แพร่ เป็น สส.เก่า ไม่ค่อยมีปัญหาอะไร ซึ่งการที่จะมีพรรคการเมืองแข่งขัน เป็นธรรมดาที่เขาส่งคนมา และใช้จังหวะในช่วงของน้ำท่วม แต่เชื่อว่าคนในพื้นที่อื่นจะเข้าใจในพื้นที่ ระบบของน้ำ หรือการแก้ไขปัญหาต่างๆ เหล่านั้นไม่ใช่ง่าย ขอบคุณทุกคนที่เข้าไปช่วยกัน
