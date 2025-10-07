xs
xsm
sm
md
lg

สภาพอากาศกรุงเทพฯ บ่าย 3 นี้ ฝนตกเบางบางที่หนองจอก

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

ศูนย์ป้องกันน้ำท่วม กรุงเทพมหานคร รายงานสภาพอากาศกรุงเทพมหานคร วันที่ 7 ตุลาคม 2568 เวลา 15.00 น. พื้นที่กรุงเทพฯ มีฝนละออง ในเขตหนองจอก เคลื่อนตัวทิศตะวันออกเฉียงใต้ แนวโน้มคงที่