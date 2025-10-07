xs
ราคาทองครั้งที่ 9 ปรับขึ้น 50 บ. ทองรูปพรรณขายออก 61,700 บ.

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

สมาคมค้าทองคำ ประกาศราคาทอง ประจำวันที่ 07 ตุลาคม 2568 เวลา 14:31 น. (ครั้งที่ 9) ราคาปรับขึ้น 50 บาท โดยทองคำแท่ง 96.5% ขายออก 60,900.00 บาท รับซื้อ 60,800.00 บาท ส่วนทองรูปพรรณ 96.5% ขายออก 61,700.00 บาท รับซื้อ (ฐานภาษี) 59,578.80 บาท