ราคาทองคำครั้งที่ 6 ลง 50 บ. รูปพรรณขายออก 61,750 บ.

ผู้จัดการออนไลน์


สมาคมค้าทองคำประกาศราคาทอง เวลา 13.45 น. ครั้งที่ 6 ปรับลง 50 บาท โดยทองคำแท่งขายออก 60,950.00 บาท รับซื้อบาทละ 60,450.00 บาท ทองรูปพรรณขายออก 61,350.00 บาท รับซื้อบาทละ 59,245.28 บาท