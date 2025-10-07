GMM ออกแถลงการณ์กรณีกลุ่มมิจฉาชีพเผยแพร่ข่าวปลอมของ"เบิร์ด-ธงไชย"

บริษัท จีเอ็มเอ็ม มิวสิค จำกัด (มหาชน) ออกแถลงการณ์ เรื่องการเผยแพร่ข่าวปลอมของศิลปิน เบิร์ด ธงไชย แมคอินไตย์ ระบุว่า ตามที่บริษัท จีเอ็มเอ็ม มิวสิค จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ตรวจพบว่า มีกลุ่มมิจฉาชีพจงใจกระทำ การผลิตบิดเบือน และนำเข้าข่าวปลอม (Fake News) ของศิลปิน “เบิร์ด ธงไชย แมคอินไตย์” (“ศิลปิน”) เกี่ยวกับ การถูกจับกุมในเรื่องพนันออนไลน์ และบัญชีม้า เข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ โดยมีการเผยแพร่ผ่านสื่อ โซเชียลมีเดียต่างๆ นั้น ซึ่งไม่เป็นความจริง โดยประการที่น่าจะทำให้ศิลปินเสียชื่อเสียง ถูกดูหมิ่น ถูกเกลียดชัง หรือได้รับความอับอายจากการกระทำของกลุ่มมิจฉาชีพดังกล่าว ซึ่งถือเป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย
โดยหนังสือฉบับนี้ บริษัทขอแจ้งให้ทุกท่านทราบว่า ศิลปินไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ กับการพนันออนไลน์ และบัญชีม้าดังกล่าวข้างต้นทั้งสิ้น และบริษัทขอให้ท่านระงับ หยุดเผยแพร่ และลบข่าวปลอม (Fake News) ดังกล่าว ออกจากบัญชีสื่อโซเชียลของท่านทันที นับตั้งแต่วันที่ลงในหนังสือฉบับนี้ ทั้งนี้ หากบริษัทพบว่า ท่านไม่ได้ดำเนินการตามการแจ้งเตือนครั้งนี้ภายในกำหนดระยะเวลาข้างต้น บริษัทจะดำเนินคดีต่อท่าน ตามกฎหมายอย่างถึงที่สุดทั้งทางแพ่งและทางอาญาจนคดีถึงที่สุดต่อไป
จึงเรียนมาเพื่อทราบ
ฝ่ายกฎหมาย บริษัท จีเอ็มเอ็ม มิวสิค จำกัด (มหาชน)