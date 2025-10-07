xs
xsm
sm
md
lg

“แพรรี่”เผย“อดีตหลวงพ่ออลงกต”เขียน จม.จากเรือนจำถึงลูกศิษย์ บอกยังสู้อยู่ทุกลมหายใจไม่ท้อ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


แพรรี่ ไพรวัลย์ วรรณบุตร โพสต์เฟซบุ๊ก ระบุว่า อดีตหลวงพ่ออลงกต เขียนจดหมายจากเรือนจำถึงลูกศิษย์ บอกยังสู้อยู่ทุกลมหายใจไม่ท้อค่ะ