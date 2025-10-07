xs
หุ้นไทยปิดตลาดเช้าบวก 15.56 จุด มูลค่าซื้อขาย 20,232.70 ล้านบาท

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


บรรยากาศการซื้อขายหุ้นไทยปิดตลาดเช้าดัชนีอยู่ที่ 1,301.20 จุด ปรับขึ้น 15.56 จุด หรือ 1.21% มูลค่าซื้อขาย 20,232.70 ล้านบาท