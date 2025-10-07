นายกฯ สั่งทุกกระทรวงจัดกิจกรรมน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ร.9

นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย มีข้อสั่งการในที่ประชุม ครม. วันอังคารที่ 7 ตุลาคม 2568 ดังนี้
วันนวมินทรมหาราช
- ให้ทุกกระทรวงจัดกิจกรรมเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ 9) ที่ทรงงานหนักเพื่อประชาชน ตลอดเวลา 70 ปี แห่งการครองราชย์
การช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบอุทกภัย
- ให้รัฐมนตรีรายงานผลการติดตามสถานการณ์น้ำและการช่วยเหลือเยียวยาประชาชนทุกวัน หรือรายงานต่อที่ประชุม ครม. ทุกสัปดาห์ พร้อมบูรณาการการบริหารจัดการน้ำร่วมกัน
การตอบกระทู้ในสภา
- ให้รัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องให้ความร่วมมือและเข้าร่วมตอบกระทู้ด้วยตนเอง
โครงการคนละครึ่ง พลัส
- กระทรวงการคลังจะเสนอรายละเอียดและหารือกันในวาระพิจารณา โดยจะมีการแถลงข่าว ณ ศูนย์แถลงข่าวรัฐบาล ตึกนารีสโมสร ทำเนียบรัฐบาล เวลา 12.30 น. วันนี้