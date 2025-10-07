xs
"บก.ลายจุด"เสนอนำสถิตินักโทษ"เหลือง-แดง-สามนิ้ว"กลุ่มไหนติดคุกกี่คน -แต่ละฝ่ายโดนกี่ปี

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



นายสมบัติ บุญงามอนงค์ หรือ บก.ลายจุด โพสต์เฟซบุ๊ก ระบุว่า อยากให้มีการนำสถิติกลุ่มนักโทษการเมือง เหลือง แดง สามนิ้ว กลุ่มไหนติดคุกกี่คน และเทียบโทษจำคุกแต่ละฝ่ายโดนกันไปกี่ปี