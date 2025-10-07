xs
"อุ๊งอิ๊ง"เผยครั้งนี้น้ำท่วมหนัก ขอส่งกำลังใจให้ผู้ประสบอุทกภัย

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



น.ส.แพทองธาร ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนต โพสต์เฟซบุ๊ก ระบุว่า ครั้งนี้ท่วมหนัก มาแรง ไปเร็ว

ขอส่งกำลังใจให้ทุกคนที่ประสบภัยน้ำท่วมนะคะ สส.เพื่อไทย อยู่ติดพื้นที่และพร้อมช่วยเหลือพี่น้องประชาชน

เพื่อไทย ❤️ คือประชาชนค่ะ