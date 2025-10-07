xs
xsm
sm
md
lg

"พิชิต"ลั่นวันนี้มาทำเนียบฯ แค่บอก ชี้รอบหน้าจะมาทวง 10 ต.ค.ต้องคืนบ้านหนองจานให้หมด

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



นายพิชิต ไชยมงคล แกนนำเครือข่ายนักศึกษาประชาชนปฏิรูปประเทศไทย (คปท.) โพสต์เฟซบุ๊ก ระบุว่า วันนี้มาบอก รอบหน้าจะมาทวง
10 ตุลา ต้องคืนแผ่นดินไทย บ้านหนองจานให้หมด