"เถกิง"เผย 12 เหตุผล"FC ลุงตู่"ควรสนับสนุน"อภิสิทธิ์"

นายเถกิง สมทรัพย์ พิธีกรข่าวชื่อดัง โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก ระบุว่า #ต่อจากคราวก่อน
เหตุผลที่ 2 ที่ผมคิดว่า FC ลุงตู่ ควรสนับสนุนอาจารย์อภิสิทธิ์ คือ
1. คนที่เปิดประเด็นผลักดันอาจารย์อภิสิทธิ์กลับคืนประชาธิปัตย์อย่างชัดเจนและมีพลังคือ “ท่านนายกฯ ชวน หลีกภัย”
2. ในยุคที่ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นายกรัฐมนตรี..> อย่าลืมว่า ท่านชวน หลีกภัย คือ ประธานรัฐสภา
3 ตลอดระยะเวลา 4 ปีของการดำรงตำแหน่งผู้นำฝ่ายนิติบัญญัติ ท่านชวน ทำหน้าที่ได้ยอดเยี่ยม มีประสิทธิภาพ เป็นสถาบันคู่ขนานฝ่ายบริหารที่มี ลุงตู่
4 พลเอกประยุทธ์ กับ ท่านชวน หลีกภัย คือ ความสัมพันธ์ที่ควรพิจารณาเป็นพิเศษว่า ทั้งสองท่านทำงานด้วยกันได้อย่างราบรื่น
5 ทั้งๆที่ปรกติแล้ว ประธานรัฐสภา จะต้องมาจากพรรคแกนนำรัฐบาล แต่พรรคพลังประชารัฐ ก็ยกเก้าอี้ประมุขฝ่ายนิติบัญญัติให้ พรรคประชาธิปัตย์ เพราะมีคนชื่อ “ชวน หลีกภัย” มารับเป็นแม่งาน
6 FC พลเอกประยุทธ์ จำนวนหนึ่งอาจหงุดหงิด อาจารย์อภิสิทธิ์ อยู่มาก เมื่อคราวออกคลิปไม่เอาลุงตู่ ..
7 แต่ถ้าลองพิจารณาความสัมพันธ์ที่ดีตลอด 4 ปีของ พลเอกประยุทธ์กับท่านชวน จะเห็นว่า การที่คุณชวน เป็นคนสำคัญในการดึงคุณอภิสิทธิ์ กลับมาพรรคประชาธิปัตย์นั้น ท่านชวน ย่อมมั่นใจแล้วว่า ปัญหาของคุณอภิสิทธิ์ กับ พลเอกประยุทธ์ ในการเลือกตั้งคราวปี 2562 นั้น คลี่คลายลงไปแล้วและคุณชวน ต้องการันตีได้ว่า เนื้อแท้ของทั้งสองคน คือ การทำงานเพื่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เช่นเดียวกัน แม้จะต่างวิธีการ
8 แต่นอกจากคุณชวน หลีกภัยแล้ว จะเห็นชัดเจนว่า กลุ่มผู้นำพรรคคนสำคัญๆในยุครุ่งเรือง เช่น คุณหญิงสุพัตรา คุณกอร์ปศักดิ์ คุณนิพิฏฐ์ อัญชลี เทพบุตร คุณสกลธี คุณสาธิต ปิตุเตชะ คุณสาทิตย์ วงศ์หนองเตย ฯลฯ ล้วนแต่กลับคืนมาการันตีได้ว่า DNA ของพรรคประชาธิปัตย์นั้นคืนร่างแน่นอน
9 การกลับมาของคุณ อภิสิทธิ์ ครั้งนี้ แน่นอนว่า ย่อมต้องมีเสียงคัดค้านจากผู้คนฝ่ายหนึ่งเป็นธรรมดา รวมทั้งFC ของลุงตู่ที่ยังไม่พอใจต่อบทบาทของอาจารย์อภิสิทธิ์ในการเลือกตั้งคราวนั้น
10 แต่นั่นไม่ใช่เรื่องใหญ่อีกต่อไป เพราะการเมืองในยุคปัจจุบัน มีคนจำนวนมาก ต้องการนักการเมืองที่มีสัจจะ มีอุดมการณ์ มีความปรารถนาดีต่อประเทศชาติจริงจัง
11 การเมืองไทยใน 2-3 ปีที่ผ่านไป ทำให้เราได้เห็นแล้วว่า กรณีคุณอภิสิทธิ์กับพลเอกประยุทธ์ในการเลือกตั้งปี 2562 นั้น ไม่ใช่เรื่องใหญ่โตอะไรเลย เพราะไม่ใช่เรื่องคอรัปชั่น ไม่ใช่เรื่องขายชาติ ไม่ใช่เรื่องจริยธรรม
12 พลเอกประยุทธ์ กับ อาจารย์อภิสิทธิ์ นั้น แม้จะมีแนวทางทำงานการเมืองแตกต่างกันเป็นธรรมดา แต่หัวใจเบื้องลึกของทั้งสองอดีตนายกฯเหมือนกันคือ การทำงานเพื่อสถาบันชาติ สถาบัน ศาสนา สถาบันพระมหากษัตริย์ ในการปกครองระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข เช่นเดียวกัน