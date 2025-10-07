ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 3 ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจกำลังพลปฎิบัติงาน จ.ภูเก็ต

วานนี้ (6 ต.ค.)พลเรือโท วีรุดม ม่วงจีน ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 3 พร้อมด้วยนายทหารชั้นผู้ใหญ่ และ นายทหารฝ่ายอำนวยการ เดินทางไปตรวจเยี่ยมบำรุงขวัญและให้กำลังใจแก่กำลังพลของหมวดบินเฉพาะกิจ กองเรือปฏิบัติการทัพเรือภาคที่ ๓ และหน่วยปฏิบัติการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่งที่ 591 ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต
การนี้ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 3 และคณะฯ ได้รับฟังการบรรยายสรุปการปฏิบัติงาน รวมถึงปัญหา อุปสรรค และข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานในห้วงที่ผ่านมา ณ ที่บังคับการหน่วย และตรวจความพร้อมของกำลังพล อาวุธ ยุทโธปกรณ์ รวมทั้งความพร้อมของอากาศยาน เพื่อรองรับภารกิจของทัพเรือภาคที่ 3 ในฝั่งทะเลอันดามัน ดั่งคำที่ว่า “ จักปกป้อง ท้องธารา อันดามัน” เเละให้เป็นไปตามนโยบายของ พลเรือเอก ไพโรจน์ เฟื่องจันทร์ ผู้บัญชาการทหารเรือ “ ปีแห่งความพร้อมรบของกองทัพเรือ”